Barcelona é indiciado por suborno após pagamentos feitos a ex-árbitro

A Guarda Civil da Espanha esteve na sede da Real Federação Espanhola para recolher documentos relacionados ao caso.

O principal objetivo da ação da Guarda Civil é encontrar as atas das reuniões do Comitê de Árbitros que contaram com a participação de Negreira. Ele foi vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros (CTA) da Espanha entre 1994 e 2018.

Por dedução lógica os pagamentos realizados pelo Barcelona satisfaziam os interesses do clube. O crime de suborno se consumou com a realização do pagamento, demonstrada ou não a corrupção sistêmica da arbitragem espanhola por conta de tais pagamentos. Trecho da decisão do juiz Joaquin Aguirre

O que é o Caso Negreira?

Segundo a Procuradoria de Barcelona, o Barça realizou pagamentos que totalizaram R$ 7,6 milhões a um empresa de Negreira entre 2016 e 2018.

Desta quantia, R$ 2,9 milhões foram enviados em 2016, R$ 3 milhões em 2017 e R$ 1,7 milhões em 2018. Tudo começou após uma inspeção fiscal feita na empresa do ex-vice-presidente do CTA da Espanha.