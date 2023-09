Arnaldo: 'Mano tem história no Corinthians, mas não trabalha bem faz tempo'

O jornalista Arnaldo Ribeiro analisou no Fim de Papo a volta de Mano Menezes ao Corinthians. Segundo ele, o treinador fez história no clube, mas há tempos não faz um bom trabalho.

'Faz tempo que o Mano não faz um bom trabalho': "Mano tem história, sim, no Corinthians. Ele tem muito menos títulos do que o Luxemburgo tinha, mas ele pegou o Corinthians naquele momento saindo do Grêmio na segunda divisão, também foi uma jogada estratégica do Mano, porque era impossível não subir com o Corinthians e ele participa daquela refundação do Corinthians. Aí vem Ronaldo, tudo mais, e é ele também que volta depois para fazer a reformulação que o Tite não fez com o time campeão mundial e tal. Não foram exatamente grandes conquistas, foram bons trabalhos, mas já faz tempo. Já faz tempo que o Mano não faz um bom trabalho".

'O Inter neste ano foi muito mal nas mãos do Mano': "O trabalho dele no ano passado no Internacional, vice-campeão brasileiro, parecia ser um trabalho consistente, mas a continuidade deu a impressão que foi um lapso. Isso quem diz é a própria imprensa gaúcha, que segue o Internacional, que neste ano, sem perder nenhum jogador, foi muito mal nas mãos dele a ponto de, na véspera do confronto com o River, o Inter ter trocado o Mano pelo Coudet, que hoje está disputando a semifinal da Libertadores".