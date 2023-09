Arana, do Atlético-MG, é convocado à seleção e substitui Caio Henrique

O motivo é a lesão de ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida por Caio Henrique, do Monaco, que foi cortado.

Os jogos do Brasil serão nos dias 12 e 17 de outubro, em Cuiabá e Montevidéu, respectivamente.

O retorno de Arana

Esta é a primeira convocação de Guilherme Arana à seleção desde que sofreu uma lesão no ligamento do joelho — também o esquerdo —, em setembro do ano passado.

Ele soma quatro jogos pela seleção e, até se machucar, estava bem posicionado para estar entre os dois laterais convocados para a Copa do Mundo 2022, no Qatar. A dupla que Tite levou à Copa foi Alex Sandro e Alex Telles.

Na temporada atual, Arana voltou a atuar com regularidade pelo Atlético-MG a partir de junho.