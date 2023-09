Alvo do Corinthians, Mano já foi rechaçado por Duilio: 'Não trabalha aqui'

Duas passagens e três títulos

Mano Menezes foi o técnico escolhido pela diretoria do Corinthians em 2008 — Andrés Sanchez era o presidente — para ajudar a reerguer o clube, rebaixado à Série B no ano anterior. Com ele, o Timão foi campeão da segunda divisão e subiu com facilidade.

Em 2009, Mano levou o Timão às conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, em um projeto que contou com a chegada de Ronaldo Fenômeno.

No ano seguinte, devido ao bom desempenho no Timão, Mano Menezes foi o escolhido pela CBF para assumir o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo da África do Sul e a saída de Dunga.

O treinador voltou a reencontrar o Corinthians em 2014, substituindo justamente Tite. Apesar de não conquistar nenhum título, ele deixou o clube com vaga na Libertadores do ano seguinte.

O contrato, no entanto, não foi renovado. O treinador não resistiu à troca na presidência do clube [Mário Gobbi para Roberto de Andrade] e não permaneceu.