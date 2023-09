Veiga trocou aumento no Coritiba por ajuda na faculdade, conta ex-diretor

O time não podia oferecer um aumento substancial, mas ofereceu um valor um pouco acima do que ele recebia.

Veiga, então, pediu para que o Coritiba pagasse sua faculdade de Educação Física, ao invés de dar um aumento para ele. O jogador havia passado no curso e iria estudar a noite.

André Mazzuco, coordenador das categorias de base do time paranaense na época, contou que ficou muito orgulhoso e aceitou a proposta.

Ele afirmou que não sabe se o meia concluiu a graduação, mas que no período em que ambos estavam no Coritiba ele cursou.

E ele, com 19 anos, ao invés de pedir um aumento, ele pediu para o clube pagar a faculdade dele. Isso é sensacional, não é a toa que ele está na seleção brasileira, que ele é um cara fenômeno André Mazzuco

A história foi contada no programa "O outro lado da bola", do Canal do Levir, no Youtube. Mazzuco é o atual diretor de futebol do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro.