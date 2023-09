Tironi: Torcedor do São Paulo morreu por ter ido ver o time campeão

Eduardo Tironi afirmou no UOL News Esporte que a morte de um torcedor do São Paulo nos arredores do Morumbi na comemoração do título da Copa do Brasil foi uma "sucessão de erros" que envolveu o comportamento da Polícia Militar e da direção do clube.

'Esses caras são torcedores do São Paulo também': "O público da final, com o preço dos ingressos, era um público de maior poder aquisitivo e mais branco, isso estava claríssimo dentro do estádio. Então, quando acaba o jogo, você sai do estádio e você vê chegando as pessoas que passaram o ano indo ao Morumbi porque o ingresso era barato. A galera foi lá ver o estádio, o ônibus, o Morumbi aceso, foram ver alguma coisa, afinal esses caras são torcedores também e não puderam estar lá. A diretoria do São Paulo não teve o menor cuidado ou preocupação de, por exemplo, alugar um telão no Anhembi, cobrar R$ 3,00 e botar esses caras lá".

'Esses torcedores têm direito de ir ao Morumbi': "Então, deixaram esses caras abandonados à própria sorte, os caras que estiveram o tempo todo com o São Paulo e ajudaram o São Paulo a não cair de divisão várias vezes, em vários anos. Na hora do filé mignon, os caras foram na porta do estádio, esses torcedores tem esse direito e eles foram lá, eu vi na hora que eu saí do estádio, tinha muita gente ali dos arredores do Morumbi. Hoje, não são só as mansões, o bairro do Morumbi, a Vila Sônia e tal, virou outro bairro e a torcida do São Paulo virou outra torcida.