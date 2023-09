Tironi: Corinthians foi mal, e Fortaleza virou favorito na Sul-Americana

Eduardo Tironi analisou no UOL News Esporte que o Fortaleza virou favorito contra o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, após o empate por 1 a 1, na Neo Química Arena.

'Fortaleza virou favorito para chegar à final da Sul-Americana': "O Fortaleza comandou o jogo e acho que virou favorito com seu jogo em casa. O Corinthians foi muito mal em casa, um calor de 150º, o Luxemburgo morreu com três substituições para fazer, não deu para entender isso, viveu de lampejos. O gol do Corinthians saiu de um lampejo raro durante o jogo, foi muito nas individualidades, o Renato Augusto acha uma bola e pode mudar o time inteiro, então essa é a parte positiva da história, mas tem uma diferença de trabalho muito grande".

'Fortaleza é melhor que o Corinthians, mas tem problemas': "Só uma ponderação, há uma valorização muito sobre o trabalho do Fortaleza, do Vojvoda, que realmente é bom, isso não se discute. Mas dá para falar também, e não foi só ontem, isso é sempre, que o time do Fortaleza é muito vulnerável em alguns aspectos. Ontem, ele estava encarando um time que não tinha praticamente nada, tirando as individualidades, estava ganhando de 1 a 0 e toma um gol de contra-ataque, com a defesa completamente aberta. O time concede muitas chances para qualquer adversário o tempo todo, porque ele joga e joga. É muito legal assistir, mas ele concede muitas chances. É por isso que eu acho, sim, o Fortaleza favorito em casa, mas não está resolvido, o Fortaleza não é um time capaz de montar uma defesa sólida, que vai se defender e não vai tomar gol, ele não consegue fazer isso. O Fortaleza é um time melhor que o Corinthians, é favorito, tem um trabalho muito bom, mas tem problemas também".