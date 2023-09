Três motivos para acreditar na vitória do São Paulo e um para desconfiar

Fator casa. O Morumbi virou um aliado do São Paulo na temporada — no Brasileirão, o aproveitamento da equipe no estádio é de quase 70% de pontos disputados.

Situação do adversário. O Coritiba acumula sete tropeços seguidos, amarga a lanterna do torneio e vê o rebaixamento cada vez mais perto. A fragilidade da equipe paranaense é um dos trunfos dos paulistas.

Reservas em baixa. Dorival Júnior vai de novo com reservas, mesmo após a derrota para o Fortaleza na semana passada, quando viu o jejum de vitórias no Brasileirão subir para oito jogos, agora com o São Paulo mais perto da zona de rebaixamento.

