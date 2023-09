Dorival escala James, Luciano e mais reservas contra Coritiba; veja times

Já o Coritiba, comandado por Thiago Kosloski, está escalado com: Gabriel Vasconcelos; Hayner, Henrique, Maurício Antônio e Victor Luis; Samaris, Willian Farias, Sebastián Gómez e Marcelino Moreno; Robson e Slimani.

São Paulo e Coritiba disputam clássicos neste fim de semana. Os atuais campeões da Copa do Brasil encaram o Corinthians no sábado (30), enquanto os lanternas do Brasileirão jogam com o Athletico no dia seguinte.

