A festa continua: São Paulo bate Coritiba sob chuva e lava alma da torcida

Titulares em campo. A 2ª etapa começou com muita chuva e poucas chances de gol. Na tentativa de "animar" sua equipe, Dorival acionou três titulares de uma vez: Alisson, Nestor e Lucas. Eles substituíram, respectivamente, Luan, Luciano e James Rodríguez. Pouco tempo depois, Pablo Maia e Calleri entraram nos lugares de Gabriel Neves e Juan.

Testa com testa. O clima esquentou entre os jogadores já na casa dos 37 minutos, quando Henrique dividiu com Nestor e, visivelmente nervoso, deu uma bronca no são-paulino. Calleri não gostou da atitude do adversário e saiu em defesa do companheiro ao dar uma encarada no camisa 3 — tanto o atacante quanto o zagueiro tomaram cartão amarelo ao protagonizarem o último momento relevante antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2x1 CORITIBA

Data e horário: 27 de setembro de 2023, às 19h (de Brasília)

Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Luan, Calleri (SPO); Robson, Victor Luis, Henrique (CTB)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Alan Franco (SPO), aos 30 min do 1° tempo; Slimani (CTB), aos 50 min do 1° tempo; Luciano (SPO), aos 57 min do 1° tempo

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan (Alisson), Gabriel Neves (Pablo Maia), Michel Araújo e James Rodríguez (Lucas); Luciano (Nestor) e Juan (Calleri). Técnico: Dorival Júnior

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Hayner (Natanael), Henrique, Maurício Antônio e Victor Luis; Samaris (Matheus Bianqui), Willian Farias, Sebastián Gómez (Kaio César) e Marcelino Moreno; Robson (Diogo Oliveira) e Slimani (Edu). Técnico: Thiago Kosloski