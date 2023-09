Santos balança com Luxa livre, mas vitória deve tornar interino um efetivo

Essa sondagem foi feita por Alexandre Gallo, coordenador técnico do Peixe e admirador de Luxa. A situação não foi adiante por causa da permanência do "pofexô" no rival.

A demissão, porém, muda o cenário e existe chance do treinador vir para o Santos. A prioridade, porém, é vencer o Vasco no domingo, na Vila Belmiro, para efetivar o auxiliar e interino Marcelo Fernandes.

Se o Peixe não conseguir a vitória nesse confronto direto na luta contra o rebaixamento, Luxemburgo pode ser a alternativa. Ele, então, é uma espécie de Plano B santista.

Rejeição

Vanderlei Luxemburgo tem entusiastas como Alexandre Gallo e outros dirigentes, mas também possui rejeição.

Em setembro de 2022, o Comitê de Gestão do Santos vetou Luxemburgo, por quatro votos a dois.