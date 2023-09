Milly Lacombe: 'Fla é mais importante para Tite do que ele para o Fla'

Milly Lacombe comentou no UOL News Esporte a negociação entre o Flamengo e o técnico Tite. Na opinião dela, o ex-técnico da seleção e do Corinthians não é o nome ideal para assumir o Rubro-Negro.

'Fla é mais importante para Tite do que Tite para o Fla': "Tem uns constrangimentos nessa relação com o Flamengo, o Gabigol é um deles, eu acho que todo mundo lembra o Gabigol xingando o Tite em cima de um caminhão depois de o Flamengo conquistar a Libertadores no ano passado. Tem o constrangimento de o Tite ter sido treinador da seleção e nunca ter dado espaço para muita gente ali. E tem o constrangimento de o Tite estar tão ligado ao Corinthians. Então, eu acho que o Flamengo é mais importante para o Tite do que o Tite para o Flamengo. O Flamengo teria outras opções, não vai voltar de novo a ser o Flamengo sem tentar Jorge Jesus, é caro, está na Arábia, mas não tem resultado e talvez não fique.

'Não apostaria que isso vai dar certo': "Eu acho complicada essa relação com o Tite. Ele é um bom treinador, não resta dúvida disso, fez um trabalho altamente criticável na seleção, mas no Corinthians é o maior treinador da história do clube. Então, estou curiosa para saber como esses constrangimentos vão ser driblados. Não apostaria que isso vai dar certo, acho que tem uma incompatibilidade de espíritos e não confio nessa diretoria do Flamengo acertando a contratação do Tite de uma maneira que vai colocar paz ali. Não é uma diretoria com relações humanas, então acho que não vem dela essa solução".