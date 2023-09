Luxa avalia vaias após empate do Corinthians: 'Torcedor sempre espera mais'

O torcedor sempre abraçou o Corinthians. O torcedor não está gostando da atuação, mas ele abraça, sempre foi dessa forma, independente do desempenho em campo.

Vanderlei Luxemburgo

O que mais ele disse?

Apenas duas alterações durante o jogo: "Vi um desempenho sólido do Fagner e Fábio Santos na defesa, e os dois jogadores de meio-campo, juntamente com Renato, estavam desempenhando bem. Renato é um jogador próximo ao gol e pode ser decisivo, como demonstrou ao dar o passe para Yuri. Maycon e Giuliano também estavam jogando bem com a posse de bola, então não vi motivo para substituí-los nos momentos seguintes."

Sobre o Fortaleza: "O Fortaleza é uma equipe muito bem preparada. Temos que ter cuidado para atacar a equipe do Fortaleza, pois eles são velozes na transição ofensiva, e precisamos ser cuidadosos na chegada. Tivemos posse de bola, como eu disse, mas faltou ser mais contundente no último terço do campo. Quando tivemos oportunidades, finalizamos bem, mas também enfrentamos algumas dificuldades, o que não é exclusivo do Corinthians contra o Fortaleza."

Ausência de Rojas: "Ele não veio porque o departamento médico vetou. Tivemos um treinamento ontem para o jogo de hoje, e ele não pôde participar devido a uma lesão. Ele treinou, mas não estava em condições de jogar. É simples assim, no futebol as coisas acontecem."

Majestoso: "Primeira coisa que nós precisamos fazer é recuperar os jogadores do jogo de hoje e preparar para o jogo de sábado contra o São Paulo. Os jogadores ficaram bastante tempo treinando, alguns foram para a seleção dos seus países. Vamos ver como faremos para o jogo de terça."