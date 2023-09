Leila quer reforços para 24, mas diz que atletas não querem vir pro Brasil

A presidente Leila Pereira afirmou que quer reforços para a próxima temporada, mas que os atletas não desejam vir para o Brasil por conta da violência no futebol. As declarações foram para a ESPN.

Papo com jogadores: "Eu conversei com vários, eu pessoalmente, entendeu? Muitos jogadores que estão fora [do país] não querem vir o Brasil. Por quê? Pela falta de segurança que o Brasil tem".

Não querem enfrentar ameaças: "Você acha que alguém gosta de ficar sendo ameaçado de morte? Como eu sou? Como alguns jogadores já foram? Se você perde duas, três partidas, é um caos, entende? Então, é difícil você trazer o jogador para cá".