Jogo do Internacional hoje: que horas começa e onde assistir

O jogo do Internacional hoje é nono Maracanã para enfrentar, contra o Fluminense, pela primeira partida da semifinal da Libertadores. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília).

A transmissão ao vivo do jogo do Internacional hoje estará disponível na TV Globo e também no canal de streaming Paramount +. Para acompanhar os lances em tempo real, o Placar UOL é outra opção.