Jogo do Fluminense hoje: que horas começa e onde assistir?

O jogo do Fluminense hoje (27) é contra o Internacional, pelo confronto de ida das semifinais da Libertadores, com o apito inicial marcado para as 21h30, horário de Brasília. A transmissão ao vivo estará disponível na TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

Neste jogo, o Tricolor contará com o retorno de Marcelo, após cumprir suspensão de três jogos devido a uma expulsão contra o Argentinos Juniors.