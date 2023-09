Indefinição por técnico mantém renovações estagnadas no Fla mesmo após vice

Não estou sabendo [sobre Fluminense], mas ano que vem a gente ainda vai decidir. É focar bastante agora nessa reta final

Everton Ribeiro

Gabigol: 'Tem que ser tudo conversado'

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, mas já iniciou conversas por uma renovação ainda no Mundial de Clubes, segundo o próprio atacante. Clube e jogador, no entanto, ainda não chegaram a um denominador comum.

Sobre minha renovação, faz muito tempo que está sendo conversada, desde o Mundial, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem para mim e também quero o bem do Flamengo, isso é o que mais quero, tem que ser tudo conversado. Se houver uma coisa certa entre as duas partes, vai ser muito bom. Eu amo o Flamengo, amo morar no Rio, amo a torcida do Flamengo e sempre digo que sou muito feliz no lugar onde estou. Se for da vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que desejo ficar

Gabigol, após o vice da Copa do Brasil no Morumbi