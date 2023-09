Gustavo Gómez diz que Mundial ainda dói e que quase foi para o Boca em 2018

Com o empréstimo do Milan para o Boca Juniors melado pelos detalhes em 2018, não demorou muito para Gustavo Gómez acabar fechando com o Palmeiras.

Atual capitão da equipe, o zagueiro já conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, três Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Para ele, os cinco anos no Verdão têm sido um "sonho".

Um sonho. Os melhores cinco anos da minha carreira. Nós fizemos história, ganhamos 10 títulos - grandes títulos para o clube e para nós. O que me deixa mais feliz é o fato de que construímos uma família aqui. A união é incrível. Eu acredito que é por isso que competimos por títulos todos os anos. Gustavo Gómez

Mundial ainda dói

Apesar da passagem repleta de títulos no Palmeiras, uma taça não conquistada ainda incomoda o zagueiro: o Mundial de Clubes.

Em 2022 — o Mundial foi disputado em fevereiro, com os campeões dos torneios continentais de 2021 —, o Palmeiras chegou até a final contra o Chelsea, mas acabou derrotado, por 2 a 1, na prorrogação. Para Gómez, os detalhes "custaram caro".