Fluminense x Inter vai passar na TV? Saiba onde assistir

Fluminense e Inter disputam hoje, no Maracanã, o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, com início previsto para as 21h30, horário de Brasília. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e da Paramount+ (streaming).

Nesse confronto, o Fluminense conta com o retorno de Marcelo, após cumprir suspensão de três jogos devido a uma expulsão contra o Argentinos Juniors. Além disso, Arias e Ganso, que estavam lesionados, estão de volta após treinarem com o grupo.