Flamengo marca votação de patrocínio milionário com casa de apostas

A marca será estampada na omoplata do uniforme.

A minuta ainda não está assinada porque o clube discute detalhes finais do contrato e espera retorno das observações de algumas comissões internas e também do próprio Conselho Deliberativo.

Pelo acordo, o Flamengo vai receber um sinal como ponto de partida — R$ 20 milhões. Há uma discussão contábil sobre quando o clube vai receber e lançar esse dinheiro no caixa, a partir da assinatura do contrato. Se houver algum ajuste nos valores finais do contrato, isso será refletido nas parcelas e não no sinal de entrada.

O salto nos valores e a segurança

A Pixbet já é parceira do Flamengo atualmente, com um contrato de R$ 24 milhões anuais (R$ 48 milhões, ao todo), assinado para o biênio 2022-2023. As conversas pela renovação já duravam alguns meses.

O aumento do valor se justifica pela exposição que o rubro-negro dá e também porque o clube está amarrando a entrada dos esportes olímpicos na parceria. Isso cresce em relevância porque 2024 tem Jogos Olímpicos. Casas de apostas não entram nos uniformes da base — até porque a prática é proibida para menores de 18 anos.