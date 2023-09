Ex-Palmeiras queriam VAR contra o Boca nos anos 2000 e confiam em revanche

Nós estávamos concentradíssimos, fomos melhores durante todo jogo e fomos literalmente prejudicados pela arbitragem em lances capitais. [...] Chegaríamos à final com chances reais de sermos campeões. Esses dois jogos [contra o Boca] são os que mais me incomodam até hoje. Estávamos tão perto. Merecíamos. Fábio Jr

Os ex-alviverdes reclamam da atuação desastrosa do paraguaio Ubaldo Aquino no jogo de ida da semifinal. Ele deu um pênalti muito duvidoso de Alexandre em Barijho e não marcou uma penalidade do goleiro Córdoba em cima de Fernando. O jogo acabou 2 a 2 e, com nova igualdade na volta, o Palmeiras se despediu nas semis.

Jorge Bermúdez, do Boca Juniors, em disputa de pênaltis com o Palmeiras pela Libertadores de 2000 Imagem: Juan Mabromata/El Grafico/Getty Images

Saco de xixi e 'mística' da Bombonera

Os times de 2000 já desbravaram a "mística" casa do Boca. Além da famosa torcida xeneize, eles enfrentaram uma recepção nada afetuosa. Tem, porém, quem goste de jogar com pressão da torcida rival.

Euller: "O que a torcida do Boca faz é digno do Boca. Eu, por exemplo, sempre gostei de estádio cheio, onde a torcida fazia a festa, tanto a favor quanto contra. Mas, sem dúvida nenhuma, a tradição do Boca é o seu estádio e a sua torcida".