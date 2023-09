Dorival se diz surpreso com queda de Luxa e pede SPFC diferente no clássico

Situação de Calleri. "Ele tem uma lesão preocupante que está o incomodando há algum tempo. Ele vem jogando porque é um grande profissional e resiliente às dores. Poucos teriam a atitude que o Calleri tem com a camisa do São Paulo. Nós conversamos a respeito e, a partir do momento em que nós estejamos um pouco mais tranquilos no Brasileiro, talvez aceleremos o processo. Ele terá que fazer uma intervenção."

Classificação e jogos Brasileirão

Pato e Méndez com pouco espaço. "O Pato continua trabalhando e intensificando. A partir do momento em que eu tenha segurança em colocá-lo, não tenha dúvida de que farei. Sempre gostei muito do atleta. Neste instante, estou priorizando quem está um pouco à frente para tentar extrair o melhor de cada um. O Méndez é da mesma forma, temos seis volantes no grupo. Até comentei na segunda-feira com os jogadores: não é simples para um treinador trabalhar diante do número de jogadores que temos (que são quase 40). Sobram muitos jogadores."

São Paulo já pensa em 2024? "O que acredito dentro do futebol é que você tem que estar se reinventando a todo momento, já que você está sendo avaliado a todo instante. Temos que fazer sempre o nosso melhor, não tem como seguir outro caminho. Não podemos em um momento como esse estarmos tranquilos. O que nos levou a uma decisão de Copa do Brasil foi que nós nos voltamos completamente para a competição, e foi muito difícil conquistarmos."

Aposentadoria de Rafinha. "Jogadores como o Renato, que era do Santos, Ricardo Oliveira, Renato Augusto, Rafinha... são jogadores que não poderiam parar. Quando uma equipe encontra dois ou três jogadores deste tipo, você tem meio caminho andado para que atinja resultados importantes. Hoje, com o Rafinha, falei a respeito do Puyol, que acho um jogador com muito perfil. Temos que tentar formar jogadores com este perfil e nível."

Houve tentativa de convencer Rafinha a continuar? "Você interferir no processo é muito complicado. É uma decisão isolada de um atleta que, com certeza, vai sentir no momento em que tome uma decisão em definitivo."

Vendas no futebol. "O treinador brasileiro é muito questionado e, em uma situação como esta, tem pouca interferência em relação a atitudes que o clube toda. Não estou especificando nenhum deles. Mas você continua tendo seu trabalho avaliado mesmo com o elenco modificado ao longo de uma competição. Lembro em 2017, quando cheguei no São Paulo. Eu tinha jogado contra o próprio São Paulo em fevereiro, na Vila Belmiro, com o Rogério Ceni comandando. Quando cheguei em junho, apenas três jogadores daquela equipe que jogou contra o Santos eram titulares da equipe do mesmo Rogério que acabei sucedendo."