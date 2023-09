Criança sofre insultos racistas por usar camisa de Vini Jr: 'Preta de m...'

Em relato à rádio "Cadena SER", Silvia, tia da criança, disse que os torcedores colchoneros começaram a entoar cânticos racistas e, inclusive, ameaçaram a jovem de morte.

Estávamos passando pelo Cívitas Metropolitano e paramos para ver a torcida do Atlético. Sou atleticana desde que nasci. Eles começaram a cantar 'Vikingo, não', 'macaco' , 'preta de m...'. No começo, eu juro que não sabíamos que era por nossa causa. Até que um garoto veio até mim e me bateu no braço. 'Saia daqui ou vamos matar a p... da garota'. Aí olhei em volta e vi um monte de gente, uma multidão muito grande de gente apontando para a menina, insultando a menina, cantando para a menina. Silvia, tia da criança alvo de insultos racistas, à rádio "Cadena SER"

Após o ocorrido, a tia da criança apresentou denúncia junto à polícia espanhola. A La Liga também tomou providências e denunciou o caso ao Ministério Público.

Boneco enforcado

Antes de uma partida contra o Atlético de Madri em janeiro deste ano, um boneco com a camisa de Vini Jr. foi pendurado com uma corda no pescoço em uma ponte na capital espanhola.

"Madrid odeia o Real", dizia uma faixa colocada na mesma ponte.