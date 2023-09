Corinthians x Fortaleza tem tumulto por incêndio e briga entre organizadas

Torcedores de duas organizadas do Fortaleza brigaram entre si duas vezes no setor visitante do estádio. O primeiro conflito ocorreu antes do apito final, mas foi rapidamente contido pela polícia.

Integrantes da TUF e da Jovem Garra Tricolor trocaram agressões. A pancadaria generalizada teve início aos 30 minutos do segundo tempo.

Dezenas de policiais foram acionados e detiveram mais de 30 torcedores. O grupo passou por qualificação no estádio — para cadastro de nome e documento — e foi na sequência encaminhado ao DP.

