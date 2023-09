Corinthians: torcedor morre após levar choque na saída da Neo Química Arena

O caso foi registrado como "morte suspeita", de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. O 65º Distrito Policial (Artur Alvim) investiga os fatos.



A Polícia Civil investiga por meio de inquérito policial a morte de um jovem, de 16 anos, ocorrida na noite desta terça-feira (26), na Rua Doutor Luiz Ayres, em Itaquera, zona leste da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, e informados que a vítima saía do estádio, quando ao atravessar a rua, encostou em um poste de iluminação e recebeu uma descarga elétrica. O SAMU foi acionado e a vítima socorrida à UPA Itaquera, sendo transferida para o Hospital Planalto, onde morreu. A perícia e o IML foram acionados. O caso foi registrado como morte suspeita no 24° DP (Ponte Rasa), e encaminhado ao 65° DP (Artur Alvim), que realiza diligências para esclarecer os fatos".

SSP, em nota enviada ao UOL.