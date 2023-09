Conmebol divulga áudio de gol do Fortaleza: 'Jogador exagera na queda'

A Conmebol divulgou, hoje (27), o áudio do VAR no gol do Fortaleza no empate contra o Corinthians, ontem, pela ida das semifinais da Sul-Americana.

O que aconteceu

O VAR considerou que o contato de Zé Welison em Fábio Santos foi uma "situação normal de jogo" e recomendou revisão. Em um primeiro momento, o árbitro Esteban Ostojich anulou o gol por falta no lateral corintiano.