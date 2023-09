Ex-árbitros aprovam VAR em gol do Fortaleza, mas divergem sobre pênaltis

O empate entre Corinthians e Fortaleza, ontem, pela Copa Sul-Americana, rendeu reclamações para ambos os lados. Enquanto os alvinegros reprovaram a confirmação — com auxílio do VAR — do gol de Zé Welison, o Leão do Pici cobra a marcação de dois pênaltis.

No gol de Zé Welison, aos 21 minutos do primeiro tempo, o árbitro Esteban Ostojich inicialmente marcou falta do atacante em Fábio Santos. O VAR, porém, recomendou revisão por "disputa normal" e o tento acabou confirmado.

Ainda na primeira etapa, Bruno Pacheco foi derrubado na área por Gil, mas a penalidade não foi marcada. No momento, o jogo estava 1 a 0 para o Fortaleza.