Corinthians inicia contato com Tite e tenta vencer concorrência do Flamengo

O Flamengo, com forte elenco e Sampaoli balançando no cargo é visto como principal concorrente.

Tite avisou seu estafe que não negociaria com o Corinthians enquanto Vanderlei Luxemburgo ou qualquer profissional estivesse empregado no Timão. E aí está a outra vantagem em relação ao Flamengo que ainda tem treinador.

O Corinthians, então, antecipou o que já cogitava e dispensou Luxa após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza de ontem, na Neo Química Arena, pela ida das semifinais da Sul-Americana.

O presidente Duilio Monteiro Alves e outros membros da diretoria já estavam incomodados com o desempenho do time sob o comando do "pofexô". O tropeço na Sula e a "sombra" de Tite ajudaram na decisão de trocar o comandante.

O Corinthians não imaginava que Tite assumiria um clube brasileiro ainda nessa temporada. A informação que o técnico estava disposto a isso mexeu com o Timão.

Tite conquistou seis títulos em três passagens pelo Corinthians antes de assumir a seleção brasileira. Entre as taças estão as da Libertadores e do Mundial em 2012.