Cássio e Fábio Santos aceitam vaias de corintianos: 'No direito'

Cássio

Totalmente compreensível. Fizeram uma baita festa antes do jogo, eles sempre apoiam nos 90 minutos, Eu já rodei um pouco esse Brasil, a torcida do Corinthians é diferente. Durante os noventa minutos eles apoiam, mas vaiam após o jogo, se estiverem insatisfeitos com o rendimento. Estão no direito deles. É mais do que natural. A frustração deles também é nossa

Fábio Santos

O jogo de volta das semis da Sul-Americana acontecerá na próxima terça (3), às 21h30 (de Brasília), no Castelão. O vencedor do confronto se classifica para a final do torneio, tendo como possível adversário a LDU ou o Defensa y Justicia.