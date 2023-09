Boca Juniors x Palmeiras é hoje? Saiba data, horário e onde assistir

A partida de volta entre Boca Juniors e Palmeiras está marcada para a próxima quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, e será realizada no estádio Allianz Parque, mantendo o mesmo horário de 21h30 (de Brasília). Quem avançar vai disputar a final da Copa Libertadores contra o vencedor do duelo entre Internacional e Fluminense.

Prováveis escalações:

Boca Juniors: Romero; Blondel, Figal, Rojo, Fabra; Medina, Pol Fernández e Equi Fernández; Advíncula, Cavani e Janson. Técnico: Jorge Almirón.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

