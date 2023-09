Torcedores jogam ratos mortos no gramado durante derrota em clássico

Torcedores do Brondby, da Dinamarca, protestaram durante a derrota do clube para o rival, Copenhague, no último domingo (24), atirando ratos mortos no gramado do estádio do clube.

O que aconteceu

Segundo a imprensa dinamarquesa, diversos ratos foram recolhidos por guardas em frente às arquibancadas com torcedores do Brondby.