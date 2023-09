Tite desembarca no Rio e se cala sobre iminente acerto com o Flamengo

Alvo do Flamengo para suceder Jorge Sampaoli, Tite desembarcou no Rio de Janeiro às 21h40 de hoje (26). O treinador, que chegou acompanhado da esposa e da filha, se calou e não respondeu a perguntas sobre o iminente acerto com o Fla.

"Não tenho nada a falar para vocês, estou chegando com minha família", disse.

Com o treinador na cidade, a tendência é que a negociação seja concretizada com rapidez. A demissão do argentino já está sacramentada e será comunicada quando houver um novo comandante.