'Seneme dificilmente fica na CBF em 2024', diz ex-árbitro Alfredo Loebeling

Loebeling analisou a expulsão do zagueiro Maidana, do América-MG, motivo de muita reclamação do clube mineiro após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, ontem (25), no Brasileirão. Para ele, o VAR se equivocou ao sugerir a revisão do lance e a expulsão.

Classificação e jogos Brasileirão

Achei a expulsão injusta, primeiro tem que saber o que diz o protocolo, que o VAR deve intervir em lances fora do campo visual do árbitros e em erros grosseiros. Para mim, há um equívoco na interferência do VAR, não é um erro grosseiro e o árbitro estava olhando, o assistente estava do lado, eu não expulsaria o Maidana. Alfredo Loebeling, ex-árbitro

Crítica a Seneme

Loebeling também criticou os procedimentos do presidente da Comissão de Arbitragem. Para ele, não basta Seneme afastar os árbitros que cometem erros.

O que o Seneme vai fazer hoje para mostrar que isso não existe [um desfavorecimento do América-MG]? Vai fazer um vídeo para mostrar que houve gatilho, que é a mesma coisa que cotovelada. Você tem que criar mecanismos para evitar esse tipo de interferência, conversar com os árbitros em uma videoconferência, o árbitro do jogo, o assistente e o VAR e perguntar: 'O que vocês viram nesse lance? Por que o VAR chamou?'. O que não pode é só fazer o vídeo, é necessário atuar. Fica muito fácil para o Seneme afastar o Wilton, e ele? Os clubes não cobram o presidente da CBF? E a comissão de arbitragem? Por que ele saiu da Conmebol? Fez um bom trabalho lá, mas teve um desgaste natural e saiu da comissão. Está dando certo no Brasil ou não está? Qual o perfil que nós queremos que comande a arbitragem? Alfredo Loebeling, ex-árbitro

Assista ao De Primeira na íntegra