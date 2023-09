São Paulo volta ao protagonismo com o título? Mattos e Mario Marra debatem

O São Paulo voltou a ser protagonista do futebol brasileiro com o título da Copa do Brasil? No UOL News Esporte, o colunista Rodrigo Mattos e o jornalista Mario Marra debateram a questão. Para eles, o Tricolor ainda precisa de mudanças estruturais para se manter no topo.

Mario Marra: "Para a próxima temporada, é meio que um copia e cola, a gente vai falar de Palmeiras e Flamengo como os principais candidatos. Foi muito legal o que o São Paulo conseguiu fazer na temporada, eu já achava que o São Paulo tinha alguma organização com o Rogério e acho que o clube entrou numa maré de paz com o Dorival. Eu saio do campo e vou para o clube, não temos garantia de que essa coisa vai prosseguir, até porque o São Paulo não esconde de ninguém que tem alguns problemas financeiros. Talvez, tenha que vender alguns jogadores, a gente não sabe o que vai acontecer com o Lucas, se fica ou não fica. Não é pela grandeza do clube, o clube é imenso, o clube é gigante, é pelo momento histórico e administrativo do clube. Isso me faz observar o São Paulo, mas hoje, para mim, quem é candidato a tudo na próxima temporada ainda são os outros dois, Palmeiras e Flamengo, e sempre vai ter alguém por perto tentando alguma coisa a mais, o São Paulo é dessa turma".

Rodrigo Mattos: "O Casares falou antes da final que o São Paulo tinha voltado a ser protagonista. Eu discordo dessa afirmação, mesmo estando na final e o título sendo completamente justo, isso não está em discussão. Mas, para você de fato se transformar em protagonista, são necessárias algumas mudanças estruturais, que é essa questão financeira, que o São Paulo não resolver, ele vai precisar vender jogador e tem aí três jogadores que são essenciais para o time, Pablo Maia, Beraldo e Nestor, talvez tenha que vender para dar uma equilibrada, apesar da premiação da Copa do Brasil. Acho que vai ter um time forte para o ano que vem, vai disputar mata-matas, mas difícil, por exemplo, que ele se torne um candidato regular fazendo uma campanha ali na frente no Brasileiro, como, aliás, não foi esse ano. Acho que ainda vai demorar um tempo e são necessárias essas mudanças estruturais para que o São Paulo se consolide como protagonista. Não adianta ter um ano bom, bem trabalhado pelo Dorival Jr, para você consolidar essa recuperação. Esse pode ser o primeiro passo, precisaria de outros para dar esse salto de o São Paulo disputar junto com Flamengo e Palmeiras constantemente, isso é que faz diferença".