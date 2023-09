São Paulo: em ano de consolidação, Beraldo se engrandece após finais

Se o desempenho não foi irretocável como no Maracanã, o zagueiro atuou novamente de forma segura, e, à parte de alguns lançamentos errados, também se destacou jogando em casa.

O garoto encerrou a partida com um corte, um bloqueio, um desarme e apenas um drible sofrido. Venceu 50% das divididas que disputou - duas por cima, duas por baixo -, e acertou 80% dos passes.

No saldo da decisão diante dos atuais campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, um time que pode se dar ao luxo de lançar, do banco de reservas, Gabigol, Everton Ribeiro e Luiz Araújo no segundo tempo, Beraldo foi de suma importância para que a equipe de Dorival Júnior encerrasse as duas finais com somente um gol sofrido e poucas chances geradas ao rival.