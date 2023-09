Santos ouve elenco e espera vitória contra o Vasco para efetivar interino

O Peixe vê o elenco fechado com o auxiliar e gostou da melhora do desempenho do time na vitória de virada sobre o Bahia, em Salvador.

Os principais jogadores do grupo principal já revelaram a torcida pelo "fico" de Marcelo Fernandes. O abraço de todos os atletas no interino na Fonte Nova foi emblemático.

Marcelo já está confirmado para o jogo de domingo, contra o Vasco, e a expectativa do presidente Andres Rueda e do coordenador Alexandre Gallo é um novo resultado positivo para anunciar a efetivação.

Opções

Fabio Carille, do V-Varen Nagasaki (JAP), e Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, têm entusiastas no Santos.

O presidente Rueda gostaria de ter Carille de volta, mas a multa de R$ 7 milhões para um técnico que não é unânime pesa contra.