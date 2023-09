Presidente de time colombiano é assassinado após derrota em casa

Entre os disparos, três atingiram Páez, segundo o relatório da polícia local: um no crânio, um no tórax e um no pescoço.

O presidente do Tigres chegou a ser levado para a Clínica Mederi ainda com vida, mas não resistiu. Segundo a imprensa colombiana, a filha de Páez escapou ilesa.

A polícia investiga o assassinato do presidente e irá utilizar o sistema de 12 câmeras de segurança próximas ao local do acontecido para tentar avançar no caso.

As partidas do Campeonato Colombiano terão um minuto de silêncio em homenagem a Páez nas próximas duas rodadas.