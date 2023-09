Operação salva Vasco? 'Tem que punir esse tipo de declaração', diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos criticou no UOL News Esporte o presidente da SAF do América-MG, Marcos Salum, por falar em "operação salva Vasco" após a vitória por 1 a 0 do Cruz-Maltino sobre o Coelho que o tirou da zona de rebaixamento no Brasileirão.

'Teoria conspiratória': "A declaração do Marcos Salum e do Juninho ainda no campo são totalmente descabidas, criando e atribuindo uma intenção à CBF e à arbitragem de fazer alguma coisa sem prova nenhuma. Já aconteceu com o técnico do Botafogo, o Abel Ferreira, o Gabigol na Libertadores, Felipão, se a gente for lembrar aqui, olha quantas pessoas já soltaram alguma teoria conspiratória dizendo que algo era intencional sem apresentar prova nenhuma. Isso não pode mais ser aceito, a pessoa que fizer essa declaração, o Marcos Salum eu já conversei algumas vezes com ele, é um cara ponderado, não dá nem para entender como ele desenvolveu essa tese do nada".

'Tem que punir esse tipo de declaração': "A expulsão, bem ou mal, ele dá na cara, pode ser tido intenção ou não, mas era para expulsão mesmo. E a bola do Jair a bola já tinha virado falta, como ele quer voltar um lance lá atrás? Não faz o mínimo sentido, desculpa o pessoal do América-MG. E eu acho que tem que começar a ser punido esse tipo de declaração, fazendo acusação que a arbitragem tem intenção de fazer alguma coisa sem provar nada. Dizer que está errado faz parte, o Renato, por exemplo, quando teve o maior erro naquele Grêmio e Corinthians, deu uma entrevista totalmente ponderada reclamando, que tinha sido um erro absurdo e tal, mas não levantou tese conspiratória".