O que o Corinthians precisa para se classificar à Copa do Brasil 2024?

O título inédito do São Paulo no último domingo (24) aumentou as chances do Corinthians se classificar para a Copa do Brasil de 2024. O Alvinegro ainda não assegurou sua participação no torneio.

Com a taça vencida contra o Flamengo, o Tricolor garantiu sua vaga para o ano que vem e abriu espaço na ?fila? de classificados paulistas à próxima Copa do Brasil. O Corinthians é o beneficiado imediato.

Em termos práticos, o Alvinegro estará classificado se Palmeiras ou Red Bull Bragantino assegurarem ao menos uma vaga para a Libertadores do ano que vem. De acordo com o regulamento da CBF, os clubes brasileiros que disputam o torneio continental já têm vaga automática para a Copa do Brasil.