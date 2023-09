Milly Lacombe: 'Copa do Brasil abre um portal para mudança no São Paulo'

A colunista Milly Lacombe analisou no Cartão Vermelho que o título da Copa do Brasil abre as portas para uma transformação no São Paulo. Ela criticou ainda o cerco policial em torno do Morumbi no dia da final.

Portal de transformação: "O título abre um portal para que as coisas mudem, mas o time não está jogando bem, tem muita coisa ainda a ser feita. Sem dúvida nenhuma, a torcida vai continuar lotando o estádio e agora sem o trauma de nunca ter ganho a Copa do Brasil. É muita coisa e acho que é uma recompensa justíssima à torcida".

'Incluir os torcedores de baixa renda': "Só gostaria muito que o São Paulo encontrasse um jeito de incluir os torcedores de baixa renda, porque a polícia não deixou ninguém nem chegar perto do estádio. Se não tem dinheiro, você quer estar perto do seu time, você quer ficar do lado, ouvir o grito de gol. A polícia não permitiu nem depois e saiu batendo em quem ousasse se aproximar da paixão. O que vai ser feito? Alguma coisa tem que ser feita".