Mattos: Sampaoli já caiu, mas Flamengo só anuncia quando tiver novo técnico

O colunista Rodrigo Mattos informou no UOL News Esporte que a demissão de Jorge Sampaoli é um fato no Flamengo. Segundo ele, porém, a diretoria rubro-negra só anunciará a saída do treinador argentino quando tiver acertado com o novo técnico.

Já não está mais no se vão demiti-lo — vão demiti-lo, isso é certo. O que está acontecendo é que o Sampaoli é o novo Paulo Sousa. Na prática, já tem a demissão dele e o Flamengo está tentando fechar um técnico para substituí-lo e só vai anunciar a demissão a partir do momento que tiver outro nome. Então, ele até deve treinar o time à tarde, vai ficar naquela situação do Paulo Sousa na temporada passada — ele treinando o time na véspera do jogo contra o RB Bragantino, em São Paulo, e já demitido na prática. É o que está caminhando para acontecer, é um procedimento da diretoria do Flamengo, ela sempre faz isso, que é tentar contratar um técnico já para substituir o outro. Não tem mais se, ele vai ser demitido, vão pagar a multa, mas estão tentando contratar um novo técnico para substituí-lo. Rodrigo Mattos

