Landim cede à pressão por Sampaoli e se mostra distante em derrota do Fla

O presidente aumentou a presença no Ninho do Urubu no último mês, principalmente para respaldar o trabalho de Sampaoli e participar mais dos processos do futebol.

Ele chegou a ir cedo ao CT para tomar café da manhã com o comandante e conversar antes do primeiro jogo da decisão. No mesmo dia, os jogadores fizeram uma reunião sozinhos no Ninho para se cobrar sem a presença da comissão técnica.

Entretanto, no momento da derrota, o mandatário saiu em silêncio. Ele, Marcos Braz e Bruno Spindel decidiram pela saída do técnico de forma imediata ainda no estádio do São Paulo.

Rodolfo Landim foi o maior entusiasta de Sampaoli no Flamengo e, nos últimos tempos, se tornou o único. O argentino era o "técnico dos sonhos" do presidente.

Com o elenco de folga nesta segunda-feira, o treinador ficou aguardando o contato e se preparou para se reapresentar no Ninho nesta terça-feira junto ao grupo.

Reflexos políticos

O próximo ano será eleitoral no Flamengo e, portanto, todos os movimentos ganham importância ainda maior. A saída de Sampaoli é um exemplo disso, se tornando questão de sobrevivência para Landim.