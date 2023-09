Rafael destaca papel de Ceni na chegada ao São Paulo: 'Devo muito a ele'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira após o título do São Paulo na Copa do Brasil, o goleiro Rafael destacou a importância do "ídolo" Rogério Ceni para sua chegada no Morumbi. Ele contou que sonha em entrar na galeria de arqueiros históricos do clube, como Zetti e o próprio Ceni.

'Se estou hoje no São Paulo, devo muito ao Rogério': "O Calleri fez um agradecimento ao Rogério que eu achei muito válido. No início do ano, a chegada de vários jogadores foi feita pelo Rogério, foi questionada por muitos e ele bancou. Eu fui uma dessas pessoas. Se estou hoje no São Paulo, se deve muito ao Rogério, sou muito grato a ele, todo mundo lá é muito grato a ele. Se hoje nós conquistamos é porque tem muito do trabalho dele, que montou o grupo. É claro que no futebol acaba que sempre vai haver comparações, mas eu acredito que todos hoje no São Paulo têm um carinho muito grande pelo Rogério, o próprio Dorival na chegada falou disso, nós fomos muito gratos".

'O Rogério Ceni é um ídolo para mim': "Houve essa troca, não dá para comparar os dois treinadores porque são dois gigantes, cada um com sua maneira, sua filosofia, são dois profissionais que sou muito grato por poder ter trabalhado, aprendo muito com os dois. O Rogério, sendo da minha posição, sendo um ídolo pra mim, dar o aval para minha contratação é algo que terei pela minha vida inteira. A chegada do Dorival, a confiança que ele manteve em mim, todas as conversas, tudo que ele faz, sou muito grato e tenho um carinho enorme. Sou abençoado por ter trabalhado com os dois, pelo título e pelo ano que a gente vive, que é muito pelas mãos dos dois treinadores que passaram por aqui".