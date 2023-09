Corinthians: três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Bom mandante. O Corinthians, apesar do desempenho irregular, tem boa sequência na Neo Química Arena. O Timão tem 11 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e dois empates.

Jogo aéreo forte. O Corinthians fez gols pelo alto em casa contra Grêmio e Botafogo. No 4 a 4 com os gaúchos, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto marcaram. Diante dos cariocas, Gil subiu bem e conferiu no rebote.

Desconfiar

Lembrança ruim. O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi fora de casa, e o Leão foi muito superior, apesar de só conseguir a vitória nos acréscimos.

Oscilação. O Corinthians varia muito de um jogo para outro. O Timão empatou por 4 a 4 com o Grêmio, alternando bons e maus momentos durante a mesma a partida. A vitória sobre o Botafogo foi facilitada com a expulsão de Marçal ainda no primeior tempo.

Canal do Corinthians no UOL no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.