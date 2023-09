Corinthians encara Fortaleza com Giuliano e sem Rojas; veja escalações

A principal novidade do Corinthians é a presença de Giuliano no time titular, substituindo Rojas. O meia paraguaio, que vem sendo bastante utilizado por Luxemburgo, teve um problema no músculo posterior da coxa e fica fora da partida. Wesley também ganha a vaga no ataque ao lado de Yuri Alberto, enquanto Pedro fica no banco de reservas.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Líder do Grupo H, o Fortaleza chega até aqui após eliminar o Libertad, nas oitavas de final, e o América-MG, nas quartas. É a primeira vez que o clube chega nas semis do torneio.

Por sua vez, o Corinthians superou o Universitario no playoff das oitavas de final, e depois desbancou Newell's e Estudiantes nas oitavas e quartas, respectivamente. O Timão está na Sula após ter sido eliminado na fase de grupos da Libertadores.

Para acompanhar o duelo, basta sintonizar no SBT, ESPN ou Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Confira as escalações: