Corinthians 'desdenhou' da Sul-Americana, agora salvação para Duilio e Luxa

Com a eliminação para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, porém, o Timão reviu os planos, admitiu o risco de brigar apenas contra o rebaixamento no Brasileirão e colocou a Sul-Americana como Plano A.

O Corinthians havia poupado titulares diante do Universitario (PER) e Newell's (ARG), mas chegou às quartas da competição continental.

Contra o Estudiantes, Luxa foi de força máxima e avançou nos pênaltis para as semis diante do Fortaleza. O jogo de ida ocorrerá hoje (26), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

Agora, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e com alguma "gordura", o Corinthians vai com tudo na Sula e pode mesclar a equipe na competição nacional.

Motivo da mudança

No calor do momento após a eliminação para o São Paulo no Morumbi, Luxemburgo e Duilio afirmaram que a prioridade era o Brasileirão e que o Corinthians poderia continuar com seu time B na Sul-Americana.