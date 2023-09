Calleri revela pedido a Lucas para retorno: 'Ganhe a Copa do Brasil'

O terceiro jogo de Lucas em sua nova passagem foi a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O meia foi titular diante do Corinthians no Morumbi e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, placar que colocou o São Paulo na decisão.

No início de carreira, Lucas precisou de 128 jogos pelo São Paulo para conquistar seu primeiro título: a Copa Sul-Americana de 2012, sua despedida do Morumbi. Em seu retorno, o sucesso foi alcançado mais rapidamente. Depois de 10 partidas e 3 gols marcados, o jogador voltou a levantar uma taça com o clube que o revelou.