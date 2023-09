'Um dos melhores dias da minha vida', diz Rafael sobre título do São Paulo

'Uma das defesas mais importantes'

"Foi uma das defesas mais importantes, que eu tenho com o maior carinho, foi um chute [de Matías Rojas, na semifinal contra o Corinthians, no Morumbi] de uma dificuldade muito grande, tive que dar uma corrida, uma passada bem extensa para poder chegar naquela boa. Estou muito feliz de poder ter contribuído com esse grupo que é fantástico e que mereceu essa conquista para todos os torcedores que nos apoiaram."

Tensão nos momentos finais no Morumbi

"A única briga nossa era com relógio, o tempo não passava, estava no final e precisava muito assegurar esse resultado, tanto que na hora que o Ayrton Lucas chuta no gol tinha muita gente na minha frente. A gente entra no jogo sempre para ganhar, mas sabíamos que tinha o empate, quando chega faltando cinco, dez minutos para acabar, a gente sabe que a briga é com o relógio, manter a bola mais longe do gol, essa era a meta e deu certo. Neutralizamos bem e no segundo tempo eles tiveram menos chances de gols, controlamos bem. Numa final contra uma grande equipe como o Flamengo, é importante saber passar por todas as etapas do jogo."

Pressão no gol do São Paulo?

"A pressão nunca vai passar, com Ceni nunca passou, teve Zetti antes disso, e antes dele outros que fizeram história. A história deles no São Paulo é inatingível, surreal, uma história linda, mas para conseguir marcar o nome uma coisa é importante: conquistar. Eles conquistaram muito pelo clube, você marca seu nome conquistando títulos, hoje eu posso falar que estou muito feliz porque consegui deixar o meu nome da história do São Paulo. Para seguir os passos desses grandes goleiros, é conquistar, se conquistar, mais pra frente o Zetti, o Ceni e o Rafael terão seus nomes lembramos por conquistas e títulos. A gente quer cada vez mais o carinho do torcedor, conquistar essa identidade também."