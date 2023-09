São Paulo atendeu pedido de Dorival e recebeu em troca título inédito

Querido pelo elenco do São Paulo

Um dos pontos fortes de Dorival no São Paulo é o ótimo relacionamento que ele tem com o seu elenco.

Luciano, atacante do Tricolor do Morumbi, até ironizou os dirigentes do Flamengo "agradecendo" pela demissão do técnico no final do ano passado — após conquistar a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.

"Eu queria agradecer à diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival Júnior e ele veio parar aqui no São Paulo", brincou o jogador em entrevista ao SporTV.