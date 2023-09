Santos tem déficit de R$ 10 milhões no segundo trimestre; veja relatório

As vendas de Ângelo e Deivid Washington ao Chelsea (ING), em um total de cerca de R$ 157 milhões, não foram contabilizadas e devem aparecer no relatório do terceiro trimestre.

A principal justificativa para o déficit do segundo trimestre é o desempenho ruim nas competições. O Santos previu o segundo lugar no Campeonato Paulista, mas foi o 11º lugar, imaginou as quartas de final da Copa do Brasil e caiu nas oitavas e estimou as quartas da Sul-Americana, porém, foi eliminado na fase de grupos. A diferença em dinheiro é de aproximadamente R$ 15 milhões.

Número de funcionários

O Conselho Fiscal apontou que houve aumento de 2,84% na média trimestral do número de funcionários em relação aos três primeiros meses de 2023.

"Assunto este que merece atenção por parte do Comitê de Gestão, uma vez que a gestão em seu início tinha o objetivo de reduzir e racionalizar o quadro de funcionários. Mas o que detectamos foi um pequeno aumento, quase uma estagnação em comparação as administrações anteriores", disse o CF.

A folha salarial, com encargos, teve aumento de 7,71% e chegou a R$ 9 milhões em junho.